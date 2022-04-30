İstanbul'da bayram öncesi havadan trafik denetimi

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artıran polis ekipleri, helikopter destekli uygulama yaptı.

İçişleri Bakanlığının 81 valiliğe gönderdiği genelge kapsamında vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için İstanbul genelinde güvenlik ve trafik denetimleri başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere helikopter de destek verdi.

Havadan ve karadan sürdürülen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde trafikteki kural ihlalleri denetlendi.

Mahmutbey gişelerden başlayarak TEM otoyolu üzerinde İstanbul çıkışına kadar gerçekleştirilen kontrollerde, kural ihlali yapan sürücüler polis helikopteriyle tespit edilerek, yerdeki ekiplere bildirildi.

Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri durduran ekipler, cezai işlem uyguladı.

Denetimler 9 Mayıs'a kadar aralıksız devam edecek.