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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 44.’sü düzenlenen İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00’de araç trafiğine kapatıldı.  Köprü bağlantı yolları trafik polisleri tarafından çekici yardımıyla trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gitmek isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yönlendirildi. Sabah 06.00 itibariyle de maratonun yapılacağı güzergahtaki yollar araç trafiğine kapatılacak. Maraton nedeniyle kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılması bekleniyor.

MARATON NEDENİYLE KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul Valiliği, 44'üncü 'N Kolay İstanbul Maratonu' nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları yazılı açıklamayla duyurmuştu. Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şöyle; "A bölge sorumluluk alanı kapanacak yollar kapama saati: 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak).

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