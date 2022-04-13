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İstanbul'da bir villada, doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' ele geçirildi

Silivri'de ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
İstanbul'da bir villada, doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' ele geçirildi

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleriyle Silivri Ortaköy Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.S'nin villasında arama yaptı.

Villada, evde beslenmesi yasak olan ve dünyada çok az sayıda bulunan 4 aylık albino Bengal kaplanı yavrusu ile makak maymunu bulundu.

Ev sahibi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, hayvanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

"Çok çok ender bulunan bir hayvan"
AA ekibi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek olan hayvanları, nakil işlemleri süresince geçici olarak misafir edildikleri Polonezköy Hayvan Parkı'nda görüntüledi.

Özel bir kafeste tutulan ve özenle ilgilenilen hayvanları ağırlayan Polonezköy Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı yetkilisi Cem Sanlı, ilk kez albino Bengal kaplanı gördüğünü söyledi.

Mavi gözleri ve beyaz tüyleriyle görenlerin bir anda ilgisini çeken kaplanın ayrı bir cinse ait olmadığını ifade eden Sanlı, "Bunlar doğada çok ender bulunan hayvanlar. 10 bin yavrudan bir tane çıkıyor. Bengal kaplanlarının toplam nüfusunun Hindistan'da 5 bin civarında olduğunu düşünürseniz 10 binde bir yavru demek neredeyse imkansız gibi bir şey. Çok çok ender bulunan bir hayvan." diye konuştu.

"Tahminen 4-5 aylıktır"
Gaziantep'teki hayvanat bahçesinin vahşi hayvanlar konusunda daha ihtisaslı olduğunu belirten Sanlı, şunları kaydetti:

"Şunu söyleyebilirim ki bu hayvanı çok ufakken beslemişler. Annesinden erken ayrıldığı için bazı sağlık sıkıntıları çıkacaktır. Tahminen 4-5 aylıktır. Ben hayatımda hiç görmemiştim beyaz kaplan. Türkiye'de yakalanmış en enteresan hayvanlardan biri diyebilirim. Beyaz Bengal kaplanları doğada yaşayamıyor. Renkleri onların kamufle olmasına engel olduğu için avlanamıyorlar. Dolayısıyla doğada da bunlara pek rastlanmaz. Bunlar daha ziyade hayvanat bahçeleri ve özel parklarda bulunabilen hayvanlar. Çok çok ender bulunan bir hayvan. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de beyaz Bengal kaplanı yok."

"Makak maymunları tehlikeli olabiliyor"
Parkın bir diğer misafiri olan makak maymunlarından Türkiye'de çok sayıda yakalandığını bildiren Sanlı, bu maymunların evcil gibi görünse de tehlikeli olabildiklerine işaret etti.

Özellikle çiftleşme döneminde maymunların saldırganlaştığını aktaran Sanlı, evde maymun bakmanın doğru olmadığını vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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