İstanbul'da Bizans dönemine ait 200 bronz sikke ele geçirildi

Jandarma ekiplerince Çatalca'da düzenlenen operasyonda, tarihi sikkelere müşteri arayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirilirken, bunlara müşteri arayan 3 kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 3 şüphelinin yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini üzerine harekete geçti.

İstihbari çalışmalar ve teknik takip sonucunda şüphelilerin Çatalca'da ikamet ettiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y., B.Y ve S.Y'yi Muratbey Mahallesi'ndeki tır parkında yakaladı.

Şahısların üst aramasında ele geçirilen 200 tarihi sikke, incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan çalışmada, bronz sikkelerin Bizans dönemine ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.