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İstanbul'da boya imalathanesinde yangın çıktı

İstanbul'da boya imalathanesinde çıkan yangında binadan atlayan kişi yaralandı.
İstanbul'da boya imalathanesinde yangın çıktı

Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta, boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale etti.

Ekipler, yangın sırasında binada bulunanları tahliye ederken, binadaki iş yerinde çalışan bir kişi yüksekten atlayarak yaralandı.

Bacağından yaralanan kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle bölgeye gelen çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de önlem aldı.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Görgü tanıkları
Çevrede esnaflık yapan İbrahim Özyurt, imalathanede tekstil boyaları ve kimyevi malzemelerin üretildiğini belirterek, "Kofra patlıyor, ateş çıkıyor. İçerideki elyaflar tutuşmuş." dedi.

İtfaiyenin zamanında geldiğini ve müdahale ettiğini ifade eden Özyurt, binada farklı katlarda ayrı iş yerlerinin olduğunu söyledi.

Cuma namazını kılarken bomba patlaması gibi bir ses duyduklarını belirten esnaf Ahmet Çelik de "Peşinden bir daha patladı. İçeride 10-15'e yakın insan vardı ama çoğu namaza gitmişti. İtfaiye içeriden iki kişiyi, biraz önce de bir kişiyi çıkardı." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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