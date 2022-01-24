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İstanbul'da buz gibi havada denizde yüzdüler

İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava devam ederken, kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren grup denize girdi.
İstanbul'da buz gibi havada denizde yüzdüler

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazını kıldıktan sonra Sarayburnu sahiline gelen grup üyeleri, kayalıklarda soyundu ve ardından ısınmak için bir süre koştu. Gruptakiler, Gülhane Parkı sahil çıkışında denizin soğuk suyuna atladı.

Hüseyin Kahraman, yaz, kış demeden Sarayburnu Sahilinde yüzdüklerini belirterek, "Biz burada sabah sporu yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte şifa için suya giriyoruz. Kar, fırtına, yağmur fark etmiyor. Her gün geliyoruz. Üşümüyoruz" dedi.

Kahraman, gruplarında matbaacı, telefoncu, pastanede çalışan, doktor, kahveci, avukat ve farklı mesleklerden birçok kişiyle birlikte bu etkinliğe devam ettiklerini söyledi.

Sürekli yüzdükleri için vücutlarının soğuk suya alıştığını anlatan Kahraman, sıklıkla suya girmeyenlerin, soğuk havada denize girmeleri durumunda hipotermi olacakları uyarısında bulundu.

Selahattin Şenyuva da soğuk suyu şifa olarak gördükleri için yüzdüklerini ifade ederek, "Yüzmeye yeni başlayanlar için hipotermi tehlikesi var. Doktordan raporları olanlar bunlara dikkat edip gelecekler. Yazdan beri biz devam ettiğimiz için bize zarar vermiyor. Suda durduğumuz süreye dikkat ediyoruz. Hipotermiye girmemek ve hasta olmamak için. Buna çok dikkat ederek yüzmek lazım" diye konuştu.

Yıllardır yüzdüğünü ve maraton yüzmelerine de katıldığını aktaran Şenyuva, "Çok güzel tepkiler veriyorlar. Korna çalarak geçiyorlar, coşkuyla karşılıyorlar. Sosyal medyadan sürekli bizi tebrik ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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