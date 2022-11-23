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İstanbul'da çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan çok sayıda kaçak göçmen, sınır dışı edilecek.
İstanbul'da çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkarılmak üzere ''şok evi'' denilen yerlerde bekletilen kaçak göçmenlerin bulunduğu adresler tespit edildi.

10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Ekipler, Bahçelievler ile Bağcılar'daki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı.

Sınır dışı edilecekler

Evlerde yapılan aramalar sırasında bazı kaçak göçmenlerin saklanmaya çalıştığı görüldü.

AA'nın haberine göre kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.

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