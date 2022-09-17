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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Eyüpsultan'da jandarma ekiplerince 2 ay süren takip sonucunda bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin edileceği yönünde bilgi almasının ardından çalışma başlattı.

İlçede bir iş yerinin adresine ulaşan ekipler, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucuların belirlenen noktada olduğunu tespit etti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda şüpheli S.M'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada ise uyuşturucu maddenin kokusunun yayılmasını önlemek amacıyla gres yağı ile kaplanarak paketlenen 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Öte yandan S.M'nin irtibatlı olduğu diğer şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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