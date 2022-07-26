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İstanbul'da en fazla yangın elektrik kaynaklı yaşandı

İstanbul İtfaiyesi, bu yılın ilk yarısında 2 bin 717'si elektrik kaynaklı olmak üzere toplam 10 bin 662 yangına müdahale etti.
İstanbul'da en fazla yangın elektrik kaynaklı yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 2022'nin ocak-haziran döneminde toplam 10 bin 662 olaya gidildi.

Bu dönemde kentte çıkan yangınların yüzde 25'ini oluşturan 2 bin 717 olay elektrik kaynaklı yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 352 yangın elektrik kaynaklı meydana gelmişti.

Bu yıl ocak ile haziranda açık ateş/ısı kaynaklı toplam 6 bin 432 yangın çıktı. Bu yangınların 2 bin 297'si sigara kaynaklı meydana geldi. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 215 yangın sigara kaynaklıydı.

Bu kategorideki 215 yangın çocukların ateşle oynaması, 3 bin 920'si ise diğer sebeplerle oluştu.

Gazlı ocak, kıvılcım sıçraması, kontrollü yakma ve temizlik ve benzeri, çakmak, kibrit, ocak ateşi, mum, benzin, tiner, karpit, havai fişek, LPG, doğal gaz, LNG, toz patlaması, kömür oksidasyonu, güneş ışınma (cam mercek vs.), yıldırım, gaz kaçağı, ocakta yemek unutma, gaz kaçağı, pürmüz ve şaloma diğer sebepler arasında yer aldı.

Kentte, yılın yarısında çıkan 265 yangın mekanik statik ısınmadan meydana gelirken 1071 yangının kaynağı ise belirlenemedi.

Bu dönemdeki yangınların 92'si parlayıcı patlayıcı, 10'u kimyasal ısınma, 32'si doğal ısı kaynaklı, 75'i yangın harici diğer olaylar sebebiyle meydana geldi.

Yangına 6 dakika 26 saniyede müdahale
Toplam 10 bin 662 yangının 6 bin 175'i "yapısal yangınlar", 4 bin 487'si ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.

İtfaiyenin, bu yılın ilk 6 ayında çıkan yangınlara ortalama 6 dakika 26 saniyede müdahale ettiği belirlendi.

Bu dönemde, toplam 4 bin 285 kişi itfai olaylarda ekiplerce kurtarıldı.

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