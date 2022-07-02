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İstanbul'da 'en güzel' büyükbaş kurbanlıklar yarıştı

Sultangazi Belediyesince düzenlenen "En Güzel Büyükbaş Kurbanlık Yarışması"nda, Tokat'tan getirilen 1 ton 30 kilogram ağırlığındaki "Baba Yiğit" birinci seçildi.
İstanbul'da 'en güzel' büyükbaş kurbanlıklar yarıştı

İlçenin kurban pazarındaki yarışmaya katılan 20 büyükbaş hayvan, sahipleri tarafından süslendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın jüri üyeleri, büyükbaş kurbanlıkları ağırlık, randıman, sağlık, ırk özelliğini gösterme, yaşa göre görünüm, temizlik ile huy gibi kriterlere göre değerlendirmeye aldı.

Yarışma sonucunda Tokat'tan getirilen Adem Ağ'a ait 1 ton 30 kilogram ağırlığındaki, "Baba Yiğit" isimli kurbanlık birinci seçildi. Çankırı'dan getirilen 1 ton 25 kilogramlık "Yaren Ağası" ikinci, Ilgaz'dan getirilen 910 kilogramlık "Kalpli" ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda protokol üyeleri tarafından birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi.

"İnşallah üreticilerimiz tüm kurbanlıklar satılarak evlerine dönecekler"
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun konuşmasında, ilçedeki kurban pazarını hem satıcılar hem de alıcılar açısından her yıl daha kaliteli hale getirdiklerini belirtti.

Pazar yerinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden getirilen kurbanlıkların satıldığını aktaran Dursun, "Burası hem Sultangazi'nin hem İstanbul’un kurban ihtiyacını karşılayan önemli bir pazar yeri. Sultangazi her zaman bereketli bir pazar yeri oldu. İnşallah üreticilerimiz tüm kurbanlıklar satılarak evlerine dönecekler." ifadesini kullandı.

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