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İstanbul'da evsizler otellerde misafir ediliyor

İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, sokakta yaşayanları misafir edildikleri otelde ziyaret etti.
İstanbul'da evsizler otellerde misafir ediliyor

Karlı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte sokakta kalan vatandaşlar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda otellerde misafir ediliyor.

İstanbul Valiliği ile 39 kaymakamlığın "Kimse Sokakta Kalmasın" uygulaması kapsamında, kent genelindeki evsizler anlaşma yapılan otellerde tek kişilik odalarda ağırlanıyor.

Fatih'teki oteli ziyaret eden Abdurrahman İnan, Valilik koordinasyonunda 2019'da başlattıkları projenin, sokakta kalanları soğuk hava koşullarından korumayı amaçladığını söyledi.

İnan, "Sayın Valimizin başkanlığında, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlıklarımız, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından yürütülen bir projedir. Geçen yıl pandeminin de etkisine rağmen hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasına müsaade etmedik. Bu anlamda günlük ortalama 2 bin geceleme oldu. 200 binin üstünde geceleme yapıldı. Geçen yıl 65 anlaşmalı otelimizde hizmet verdik. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın dışarda kalmasını engelledik." diye konuştu.

Sayısal hedefleri olmadığını vurgulayan İnan, "Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması tek hedefimizdir. Şu kadar insan, şu kadar süre kalacak şeklinde bir limitimiz yoktur. Tek başarı ölçeğimiz, hiçbir vatandaşımızın dışarda kalmamasıdır." dedi.

İnan, sokakta kalanları otellere yerleştirip taleplerini değerlendirerek, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Vali Yardımcısı İnan, duyarlı vatandaşların, sokakta kalan kişiler için emniyet, jandarma ve 112’ye ihbarda bulunabileceklerini ifade etti.

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