  • BIST 2.372,35
  • Altın 946.132
  • Dolar 15.8775
  • Euro 16.8429
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu ve Avrupa yakalarında TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda bazı noktalarda trafik ağır seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe ile Uzunçayır kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Yoğunluk yüzde 63'e ulaştı
Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Şirinevler, Bahçelievler, Merter, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk artarken, Edirne istikametinde de Cevizlibağ-Bahçelievler arasında trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda İSTOÇ, Otogar bağlantı yolu ve Esenler bölgelerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yine otoyolun Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Kağıthane'ye kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 08.40'ta kentteki trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:55
  • Avrupa Yayın Birliği temsilcileri, Medya Zirvesi'nde İstanbul'da bir araya gelecek23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:54
  • İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:54
  • Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:53
  • Niğde'deki otobüs kazasında yaralananlardan 23 kişinin tedavisi sürüyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:52
  • Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri başladı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:51
  • Türkiye'de vaka sayısı binin altında! Bakan Koca'dan maske açıklaması23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:46
  • Finlandiya'dan Türkiye'ye terör örgütü güvencesi: PKK yakından izlenecek23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:41
  • ABD Başkanı Joe Biden'den Çin'e gözdağı: Askeri karşılık veririz!23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:36
  • Mahkemeden emsal 'çaydanlık' kararı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti