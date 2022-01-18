  • BIST 2.080,30
  • Altın 782.50145
  • Dolar 13.5095
  • Euro 15.4064
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -5 °C
»

İstanbul'da helikopter destekli narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, şehrin genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik havadan helikopter destekli şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da helikopter destekli narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bahçelievler merkezli Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'daki birden fazla adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre daha önceden fiziki ve teknik takip yapılan 37 kişinin adreslerine Polis Özel Harekat Ekipleri ile birlikte giriş yapıldı.

HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ

37 adrese yapılan operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca hassas narkotik köpeği de girilen adreslerde arama gerçekleştirdi. Bahçelievler'de giriş yapılan adreste de 1 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyonun gerçekleştiği diğer adreslerde de birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir'de kar yağışı18 Ocak 2022 Salı 09:49
  • Fransa'da 102 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi18 Ocak 2022 Salı 09:39
  • Tahran-Van uçak seferleri 31 Ocak'ta başlıyor18 Ocak 2022 Salı 09:29
  • Doğu Anadolu'daki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı18 Ocak 2022 Salı 09:28
  • FETÖ/PYD üyesi 9 şüpheliye gözaltı kararı18 Ocak 2022 Salı 09:27
  • İstanbul'da helikopter destekli narkotik operasyonu18 Ocak 2022 Salı 09:26
  • Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor18 Ocak 2022 Salı 09:24
  • İçişleri Bakanlığı: Eren KIŞ-16 operasyonu başlatıldı18 Ocak 2022 Salı 09:16
  • Avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu18 Ocak 2022 Salı 09:15
  • Bursa'da üç katlı metruk binada yangın18 Ocak 2022 Salı 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti