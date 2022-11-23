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İstanbul'da hissedilen sarsıntı kameralara böyle yansıdı
İstanbul'da hissedilen sarsıntı kameralara böyle yansıdı
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
23 Kasım 2022 Çarşamba 08:36
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.