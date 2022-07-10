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İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Merdivenköy Mahallesi Doktor Erkin Caddesi'nde Aydın Sarı idaresindeki 34 RB 8417 plakalı İETT otobüsü, Merdivenköy Caddesi'nden çıkan 34 FDS 392 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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