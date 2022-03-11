İstanbul'da iki baraj yüzde 100'ü gördü

İstanbul'da son haftalarda etkili olan kar yağışı ve yağmur barajları doldurdu. Tüm barajlardaki doluluk oranı yüzde 84'e yaklaşırken, Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.