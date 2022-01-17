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İstanbul'da, iki kişiyi sahte 40 bin dolarla dolandıran zanlı tutuklandı

Kamerun uyruklu şüphelinin, altın alışverişi için buluştuğu kişilerin vazgeçmesi üzerine aldığı 40 bin doları sahtesiyle değiştirdiği belirlendi.
İstanbul'da, iki kişiyi sahte 40 bin dolarla dolandıran zanlı tutuklandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde altın alışverişi bahanesiyle bir araya geldiği kişilerin 40 bin dolarını sahte parayla değiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta Şişli'deki bir otelde altın alışverişi yapmak için bir araya gelen taraflar arasında yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, altın almak için Kamerun uyruklu A.A.R. ile buluşan iki kişinin, anlaşmazlık sonucu alışverişten vazgeçtiği belirlendi. Bunun üzerine altın karşılığında aldığı 40 bin doları sahtesiyle değiştiren A.A.R'nin, iki kişiye bu sahte parayı verip, kendi getirdiği sahte altınları da alarak otelden ayrıldığı tespit edildi.

Emniyet güçleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden A.A.R'nin Şişli Eskişehir Mahallesi'ndeki adresini belirledi.

Şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce evde yapılan aramada 600 bin dolar değerinde sahte para, 3 kilo 800 gram sahte altın, 2 bin 400 dolar ile 37 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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