  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sürücüsüz harekete geçen metrobüsün karşı yönden gelen metrobüsle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

Alınan bilgiye göre, içinde yolcu bulunmayan Oktay A. idaresindeki metrobüs seyir halindeyken arızalandı. Sürücü, arızayı gidermek üzere araçtan indi. Sürücünün aküyle uğraştığı sırada aniden hareket eden ve yaklaşık 500 metre ilerleyen metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında karşı yönden gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı. Kazada, 8'i yolcu, 1'i sürücü olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Oktay A. gözaltına alındı.

Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.

Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlandı. Metrobüs hattında her iki yönde yolcu yoğunluğu yaşandı.

Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı
İki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı, bir metrobüsün de duramayarak önündeki araca vurduğu kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, sürücü koltuğunun boş olduğu gözlenen metrobüsün giderek hızlanıp yalpalayarak bariyerlere çarptığı, daha sonra da duramayıp karşıdan gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

İETT'den açıklama
İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "29 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.25'te metrobüs hattında Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınında iki metrobüsün çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 9 kişi hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. İETT tarafından kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.'' ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yozgat'ta çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu desteği30 Nisan 2022 Cumartesi 12:29
  • Alman Büyükelçi Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı30 Nisan 2022 Cumartesi 12:22
  • Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! CHP ve HDP'den 14 milletvekili var30 Nisan 2022 Cumartesi 12:00
  • Ramazan Bayramı tatilinde 110 bin ekip ve 210 bin emniyet personeli görev alacak30 Nisan 2022 Cumartesi 11:45
  • Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarifeye son gün30 Nisan 2022 Cumartesi 11:30
  • Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi30 Nisan 2022 Cumartesi 11:25
  • Çavuşoğlu Maduro'yla görüştü: 1,5 milyar dolar açıklaması30 Nisan 2022 Cumartesi 11:10
  • Küçük Asiye'ye pitbull saldırısına ilişkin davada tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tutuklandı30 Nisan 2022 Cumartesi 10:25
  • AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu30 Nisan 2022 Cumartesi 10:19
  • Küçükçekmece'de zincirleme kazada 12 kişi yaralandı30 Nisan 2022 Cumartesi 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti