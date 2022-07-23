İstanbul'da imzalanan tarihi 'Tahıl Koridoru' anlaşması dünya basınında!

Dünyaya rahat bir nefes aldıran İstanbul'daki tarihi 'Tahıl Koridoru' anlaşması dış basında büyük yankı uyandırdı. Tarihi anlaşmaya ilişkin yapılan habelerde Türkiye'nin büyük diplomasi trafiğine dikkat çekildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası küresel bir kriz haline gelen tahıl sıkıntısı için Türkiye ve BM tarafından mayıs ayından bu yana yürütülen arabuluculuk çabaları sonuç verdi ve Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınmasına ilişkin anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı.

AB'DEN 'HIZLICA UYGULANSIN' ÇAĞRISI

Tüm dünyanın heyecanla beklediği anlaşma savaşta bir ilki ve dönüm noktasını temsil etmesinin yanı sıra dünyayı saran tahıl krizi ve beraberinde gelen gıda fiyatlarındaki artışa da çare olacak.

Avrupa Birliği (AB) anlaşmadan dakikalar sonra yaptığı açıklamada tahıl anlaşmasının hızlı bir şekilde uygulanması için çağrıda bulundu.

WALL STREET JOURNAL: BİR UMUT DOĞDU

İstanbul'da imzalanan anlaşmayı uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu. Batı medyası da anlaşmaya haberlerinde geniş yer verdi.

Wall Street Journal Gazetesi anlaşmanın Türkiye ve BM'nin aylarca süren diplomasisinin bir ürünü olduğunun altını çizdi ve on milyonlarca insanı açlığa sürükleyecek gıda krizi için bir umut doğduğunu yazdı.

AL JAZEERA: TÜRKİYE KİLİT ROL OYNADI

Al Jazeera İngilizce, manşete taşıdığı haberinde Ankara'dan övgüyle bahsetti.

"Türkiye, tahıl konusunda Rusya, Ukrayna ve BM'nin dörtlü görüşmelerine ev sahipliği yapacak." başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, tahıl koridorunu aşmak için Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında kilit rol oynadı."

BBC: TÜRKİYE ARACILIK ETTİ

İngiliz yayın organı BBC, tarihi anlaşmayı son dakika olarak duyurdu.

Haberde anlaşmanın her adımı tüm detaylarıyla yer aldı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, Ukrayna`dan Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmak için Rusya ile yapılan anlaşmaya aracılık etti."

GUARDİAN: KÜRESEL GIDA KRİZİ TEHDİDİNİ ÖNLEDİ

İngiliz Guardian Gazetesi İstanbul'da atılan imzaların küresel gıda krizini önleyebileceğini belirttiği haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarına yer verdi ve "Anlaşma potansiyel olarak felaketle sonuçlanacak bir küresel gıda krizi tehdidini önledi." ifadelerini kullandı.

CNN INTERNATIONAL

CNN'in internet sitesinde anlaşma ilk manşette ve her detayıyla servis edildi.

CNN International'da yer alan haberde "Moskova ve Kiev, Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırmak ve dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu milyonlarca ton tahıl ihraç etmeye devam etmek için anlaşma imzaladı." ifadelerine yer verildi.

THE NEW YORK TIMES: ANLAŞMA TÜRKİYE VE BM SAYESİNDE YAPILDI

The New York Times Gazetesi anlaşmanın Türkiye ve BM'nin çabaları sayesinde sağlandığına dikkat çekerek "Anlaşma Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesiyle daha da kötüleşen feci gıda kıtlığının hafifletilmesine yardımcı olabilir." diye yazdı.

FOX NEWS

FOX NEWS gazetesinin manşet yazısında ise, "Rusya ve Ukrayna, küresel gıda krizinin ortasındaki tehdidi önleyerek İstanbul'da tahıl ihracat anlaşması imzaladı." başlığıyla manşetine taşıdı.

TÜRKİYE AYLARCA ÇABA GÖSTERDİ

Washington Post Gazetesi de BM Genel sektereri Antonio Guterres'in sözlerini öne çıkararak "Bugün Karadeniz'de bir ışık var" ifadelerini kullandı.

CNN International da manşetten duyurduğu haberinde Türkiye ve BM'nin anlaşma için aylarca çaba verdiğini belirtti.

ABC News anlaşmanın tahıl ihracatı için anahtar olduğunu belirtti ve Türkiye ve BM'nin anlaşmadaki katkısına dikkat çekti.

ÇİN DEVLET TELEVİZYONU CCTV-1

Çin Devlet Televizyonu tahıl anlaşmasını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Haberde bir ayı aşkın süredir devam eden müzakerelerin ardından Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM’nin İstanbul’da Ukrayna Tahıl Koridoru anlaşmasını imzaladığı belirtildi.