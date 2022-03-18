  • BIST 2.144,26
  • Altın 914.553
  • Dolar 14.8098
  • Euro 16.3454
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 93 göçmen yakalandı

Silivri ve Sultangazi'de yapılan operasyonlarda 93 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan göçmenlerin yurt dışına çıkması için kişi başı 2 bin euro alındığı öğrenildi.
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 93 göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de 3 adresin sınır illerine götürülecek kaçak göçmenlerin İstanbul'daki toplanma adresi olarak kullanıldığını belirledi. "Şok evi" diye adlandırılan adreslere 10 Mart'ta operasyon düzenlendi. Özel Harekat polisinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 13'ü Afganistan, 58'i Suriye uyruklu 71 göçmen yakalandı. 
 

SİLİVRİ'DE 22 GÖÇMEN MİNİBÜSTE YAKALANDI

Ekipler, kaçak göçmenlerin Edirne'ye götürülmek üzere bir araca bindirildikleri belirlendi. Minibüs 16 Mart'ta Silivri'de durduruldu. Araçta gerçekleştirilen kontrolde Y.G. isimli araç şoförü ile 22 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Aramalarda ise 18 uyku tulumu, 1 şişme bot, 1 yağmurluk bulundu. Yunanistan'a gideceklerini söyleyen göçmenler, ifadesinde Avrupa'ya ulaşmaları durumunda ailelerinin kişi başına 2 bin euro ödeyecekleri para talep edildiği belirtildi.

Minibüs sürücüsü Y.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilirken, yakalanan 93 kaçak göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeşme'de 29 kaçak göçmen kurtarıldı17 Mart 2022 Perşembe 21:27
  • Kriminal İnceleme Aracı 'KIRAÇ', Bursa polisine teslim edildi17 Mart 2022 Perşembe 17:14
  • 'Köpek' tartışması yaptığı çifti vuran kadın adliyede17 Mart 2022 Perşembe 17:13
  • Maltepe'de karlı yolda drift yapan sürücü yakalandı17 Mart 2022 Perşembe 16:15
  • Hatay’da terör örgütünün mühimmatı ele geçirildi16 Mart 2022 Çarşamba 18:00
  • Van merkezli 2 ilde terör operasyonu: 20 gözaltı16 Mart 2022 Çarşamba 17:53
  • FETÖ Borsası davasında karar16 Mart 2022 Çarşamba 13:29
  • Lerzan Mutlu'ya hakaret davası... Savcı Seren Serengil'in beraatini istedi16 Mart 2022 Çarşamba 12:25
  • Fetullah Gülen'in yeğenine tahliye15 Mart 2022 Salı 11:30
  • Esenyurt'ta rezidansın 6'ıncı katından düşen kadın öldü14 Mart 2022 Pazartesi 23:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti