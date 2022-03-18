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İstanbul'da kar etkisini gösteriyor

METEOROLOJİ'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor. Kar, özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttırıyor.
İstanbul'da kar etkisini gösteriyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini arttırdı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yoğun kar yağışı görüldü. İstiklal Caddesi'nde kar küreme araçları ile yollar temizlenirken, Taksim Metro girişi ise belediye ekipleri tarafından her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlandı.
 

ARA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Ana arterlerde bir olumsuzluk yaşanmazken, ara yollar ise adeta buz pistine döndü. Beşiktaş'ta etkili olan kar yağışının ardından Bebek Yokuşu adeta buz pistine döndü. Kar küreme araçları yollarda tuzlama çalışması yaparken, kayan araçlar kaza yapmaktan son anda kurtuldu.  



ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Fırtına ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yayalarda kar yağışı ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

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