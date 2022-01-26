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İstanbul'da kar nedeniyle yola bırakılan araçlar kaldırılıyor

İstanbul Hadımköy Yolu Caddesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda bırakılarak trafik yoğunluğuna neden olan araçlar kaldırılmaya başlandı.
İstanbul'da kar nedeniyle yola bırakılan araçlar kaldırılıyor

Kentte önceki gün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından Hadımköy Yolu Caddesi gişeler istikametinde sürücüler tarafından yol kenarında bırakılan araçları kaldırmak için çalışma yapılıyor.

Çoğunluğu ağır vasıta olan araçların ilerleyememesi nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çalışıyor.

Ekipler, öncelikle kara saplanan tırları, vinç yardımıyla kurtarıyor. Tır sürücüleri, daha sonra yoluna devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerektiğini, aksi durumda araçların görevlilerce kaldırılacağını bildirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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