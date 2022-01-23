  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -6 °C
»

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam etti

Avrupa Yakası’nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam etti.
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam etti

Özellikle Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy’de yağış devam ederken, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi karla kaplandı.

Kar yağışı, tarihi yarımada ve sahil şeridinde de beyaz örtü oluşturdu.

Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücünün trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi’nde bazı araçlar yolun buz tutması nedeniyle kayarak ilerledi.

Anadolu Yakası’nda da kar yağışı aralıklı olarak birçok ilçede devam ediyor. Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlar kar topu oynadı.

Bazı kent sakinleri de Kadıköy'deki boğa heykelinin yanında fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı22 Ocak 2022 Cumartesi 15:50
  • Kadın turiste dehşeti yaşatan taksicinin cezası belli oldu!22 Ocak 2022 Cumartesi 15:25
  • Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete'de22 Ocak 2022 Cumartesi 13:52
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi22 Ocak 2022 Cumartesi 13:35
  • e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamaları yaygınlaşıyor22 Ocak 2022 Cumartesi 13:16
  • İstanbul'da hemşireyi silahla öldüren zanlı tutuklandı22 Ocak 2022 Cumartesi 10:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti22 Ocak 2022 Cumartesi 09:59
  • El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti22 Ocak 2022 Cumartesi 09:58
  • Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki22 Ocak 2022 Cumartesi 09:54
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakaret22 Ocak 2022 Cumartesi 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti