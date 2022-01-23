İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam etti

Avrupa Yakası’nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam etti.

Özellikle Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy’de yağış devam ederken, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi karla kaplandı.

Kar yağışı, tarihi yarımada ve sahil şeridinde de beyaz örtü oluşturdu.

Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücünün trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi’nde bazı araçlar yolun buz tutması nedeniyle kayarak ilerledi.

Anadolu Yakası’nda da kar yağışı aralıklı olarak birçok ilçede devam ediyor. Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlar kar topu oynadı.

Bazı kent sakinleri de Kadıköy'deki boğa heykelinin yanında fotoğraf çektirdi.