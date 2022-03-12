İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da önceki gün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla devam ediyor. Ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlenmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve karayollarına bağlı ekipler tarafından buzlanma riskine karşı yollarda tuzlama işlemi yapılıyor.

Yağış, Avrupa Yakası'nda da yer yer ve aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde zaman zaman etkisini artırıyor.

Evlerin çatıları ve yol kenarındaki yeşil alanların beyaz örtüyle kaplandığı Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt bölgelerinde de yağış etkisini sürdürüyor.

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yolları ile toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlenmiyor.

Silivri'nin yüksek kesimlerde yoğun şekilde görülen kar yağışı, ilçe merkezinde aralıklarla etkili oluyor.

Öte yandan, Bağcılar'da aralarında İETT araçlarının da bulunduğu taşıtların, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Kar yağışı ulaşımı aksattı

Kentte aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde ara sokakta mahsur kalan araç, vatandaşlar tarafından itilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Güngören'deki bir sokakta kar nedeniyle kayan belediyeye ait çöp toplama aracı, bir süre burada mahsur kaldı.

Kartal Yakacık'ta ise bir araç karla kaplanan yolda ilerlerken ters döndü.

Esenler Tekstilkent'te karlı yokuşu çıkamayan minibüs, vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy'de bir motokurye aracı da kayarak devrildi.

İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza

Bağcılar'da karlı yolda araçların kayması sonucu zincirleme kaza oldu. Kazada bir İETT otobüsü, iş makinesi ve otomobilde hasar meydana geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yolu kullanan araç sürücüleri de buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bu arada, Cevizlibağ durağı istikametinde ilerleyen metrobüsün henüz belirlenemeyen nedenle arızalanması sonucu Avcılar yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Sürücülere zor anlar yaşadı

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve şiddetini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Gün içinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ne giden yolun karla kaplanması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar nedeniyle yolda kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, trafik de durma noktasına geldi.

Pendik'te tipi şeklinde görülen kar yağışı nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Bölgede yoğun yağışın etkisiyle araçlar da ilerleyemedi. Vatandaşların Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yolu yürüyerek gidecekleri yere ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Sultanbeyli'de ara sokaklarda seyreden araçlar, yolların karla kaplanması ve buzlanmanın da etkisiyle zorluk yaşadı.