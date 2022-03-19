İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana aralıklı devam eden, bazı zamanlarda da yerini güneşli havaya bırakan kar yağışı, akşam bazı ilçelerde yeniden başladı.

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kartal, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam ediyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı bölümlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk gözleniyor.

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta zaman zaman etkisini artırıyor. Öte yandan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta da kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

Eyüp'te de dolu olarak başlayan yağış yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle araçların üstünde az da olsa birikinti oluştu. Zaman zaman sağanak şeklinde görülen kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı, Mecidiyeköy ve Levent'te kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Azalan görüş mesafesi nedeniyle Mecidiyeköy-Levent istikametinde trafik oluştu.

Sarıyer'de zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisiyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Bu arada, İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

- Karlı yolda kayan İETT otobüsü kaldırıma çarparak durabildi

Bahçeşehir'de biriken karlar nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı ilerlerken kayan İETT otobüsü kaldırıma çarparak durabildi.

Sancaktepe'de bir taksi karla kaplanan yokuşu çıkamazken, Çekmeköy Taşdelen'de ise bazı araçlar kar yağışının etkisiyle yokuşta kaldı.

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü. Yer yer etkisini artırarak sağanak şeklinde görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde yolları kaplayan kar ve etkili yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Ekiplerin karla mücadele araçları, küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Anadolu Yakası'nın büyük bölümünde şimşekli kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda da yer yer etkili kar yağışı görülüyor. Mecidiyeköy'de karla kaplanan yolların kayganlaşması nedeniyle zaman zaman hem vatandaşlar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekebiliyor.

Eseryurt'ta da karla kaplanan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Etkili kar yağışı nedeniyle köprülerde de zaman zaman görüş mesafesi düşüyor.