İstanbul'da 'Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı' yapıldı

İSTANBUL’da çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenen sistemle sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün süresince etkili olacak kar yağışının ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.



YERLİKAYA VE İMAMOĞLU BİR ARAYA GELDİ



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi’nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe kaymakamları, belediye başkanları, bölge ve il müdürleri de yer aldı. Beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin değerlendirildiği toplantıdan, ortak koordinasyon ve birlikte mücadele kararı çıktı.





İBB BİRİMLERİ VE AFAD AKOM’DA BULUŞTU



AKOM’da İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan ikinci toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Arif Gürkan Alpay ve Pelin Alpkökin ile ilgili daire başkanları, genel müdürler ve müdürler katıldı.



İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, AFAD ile birlikte yol haritasını belirlediklerini ifade ederek, "Karla mücadele çalışmalarında yol ağının, araç ve insan gücünün, sorumluluğun büyük bir kısmı bizde olduğu için titizlikle çalışıyoruz. İnşallah sorunsuz bereketli bir kar yağışı bekliyoruz" dedi.



Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar da alınan tedbirlerin yanı sıra trafikte kalma olasılığında vatandaşlara daha iyi hizmetlerin sunulması konusunda beraber çalışmanın önemine dikkat çekti.





TÜM ÖNLEMLER ALINDI



İBB'nin, çarşamba sabahından itibaren alarm durumuna geçerek, AKOM koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarına başlayacağı bildirildi. İstanbul’daki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında, 2 bin araç - iş makinesi ve 9 bin 500 personel görev yapacak. Tüm araçların bakım ve onarımı yapılırken, 27 mobil tamir aracı da sahada hazır halde bekletilecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hızla müdahale edecek. Stokta 220 bin ton tuz ve 64 tank (bin 290 ton) solüsyon, yolları açmak için hazır tutuluyor. İhtiyaç halinde saatte 25 ton solüsyon da üretilebilecek.





TRAFİK BEUS VE ÇEKİCİLERLE AÇIK TUTULACAK



İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. İBB’nin sorumluluğundaki anaarter ve bağlantı yollarında çekici - kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, trafik kazaları ve yolda kalmalara hızla müdahale edecek. Muhtarların kontrolündeki kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması sağlanacak. Kritik noktalara bırakılan tuzlarla, üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlardaki kar birikintilerine ve buzlanmalara müdahale edilecek.





KESİNTİSİZ TOPLU ULAŞIM



Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00’ye kadar çalışacak. Şehir Hatları’nda Kadıköy-Karaköy, Beşiktaş-Üsküdar gibi ana hatlardaki seferler, Çarşamba ve Perşembe günü gece yarısına kadar devam edecek. İETT otobüsleri ise normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5 bin 300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak. Raylı sisteme paralel hatlar, en yakın metro entegre istasyonuna yönlendirilecek. Ana arterlerde ulaşım raylı sistemler ve metrobüs üzerinden sağlanacak. Toplu ulaşımda hava şartları nedeniyle oluşabilecek aksamalar sosyal medyadan anında duyurulacak. İSPARK’ın kapalı otoparkları, kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. 600 vatandaş temsilcisi ile hizmet veren 153 Çözüm Merkezi, İstanbulluların her konudaki taleplerini anında birimlere ulaştıracak.





DESTEK HİZMETLER TÜM İSTANBUL’DA



Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak. Halk Ekmek de 24 saat tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonda, kış döneminde hava şartlarına göre evsiz vatandaşlar tesislerde misafir edilecek. Evsiz vatandaşlara; banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek ve barınma hizmeti, sağlık taraması ve ilaç desteği, aileye teslim veya memleketine gönderme gibi hizmetler verilecek. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hizmetleri kış şartlarında artırılacak. Şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği verilecek. Günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımına devam edilecek.