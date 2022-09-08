  • BIST 3.496,78
  • Altın 1011.049
  • Dolar 18.2336
  • Euro 18.2769
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

İstanbul'da komedi filmi gibi olay! Kaputu açınca şaşkına döndü

İstanbul'da Ümraniye’nin Yukarı Dudullu Mahallesi'nde komedi filmlerini aratmayacak olay yaşandı.
İstanbul'da komedi filmi gibi olay! Kaputu açınca şaşkına döndü

Bir grup çocuk, mahallede yaşayan bir vatandaşın sokakta gezen tavuk sürüsünü kovaladı. Tavuklardan biri sokakta park halindeki Oğuzhan Demir’in kamyonetinin motor kısmına saklandı. Motora giren tavuktan habersiz şekilde kamyoneti ile yola çıkan Demir’i komşusu arayarak, “Benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş” dedi. Kamyonetini durduran Demir, kaputu açtığında motor kısmında tavuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tavuğu kendi imkanları ile çıkaramayınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmında mahsur kalan hayvanın tavuk olduğunu gören itfaiyeciler, yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından tavuğu kurtardı. Mahsur kaldığı kamyonet motorundan kurtarılan tavuk sahibine teslim edildi.

“Komşu beni aradı ‘Tavuklardan biri senin motora girmiş’ dedi”

Kamyonetinin motoruna tavuk kaçan Oğuzhan Demir, “Biz nakliye işiyle uğraşıyoruz. Kamyonetimizle işe gidiyorduk. İşe çıkmadan önce kamyonet komşunun kapısının önündeydi, onun da tavukları var. Mahallenin çocukları tavukları kovalamışlar. Bir tanesi de kaçmış motorun içine girmiş. Biz yoldayken komşu beni aradı ‘Benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş’ dedi. Biz de sağa çektik baktık ki tavuk motorun içine sıkışmış. Orada biraz mücadele verdik. İtfaiyecileri de aradık. İtfaiyeciler ile mücadele vererek tavuğu hep beraber kurtardık. Tavuk canlı. Diğer arkadaşlarının yanına gönderdik. Yani herkes mutlu mesut bir şekilde olay yerinden ayrıldı” dedi.

dsadf.jpg

“Kaputu kaldırınca tavuk bize gıdakladı”

Demir, “Biz de çok şaşırdık, normalde araba motorlarına kedi giriyor. Hep kedi görürüz. Tavuk görünce şaşırdık. Gelen herkes olay yerinde kahkaha atmaya başladı. Bir yandan üzüldüler ama bir yandan da herkes gülmeye başladı. İtfaiyeciler de güldüler ve şaşırdılar. Şaşırdık, afalladık, heyecanlandık. İndik arabanın altına yattık, kaputu kaldırınca bize gıdakladı. Biz de şaşırdık tabii. O anda hemen tavukla iletişime geçerek kurtarmaya çalıştık. Hem eğlendik hem üzüldük. Tavuğun çıkışını görünce daha da sevindik” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum08 Eylül 2022 Perşembe 10:41
  • 6'lı masa dalga konusu oldu! Şahan Gökbakar bile umudunu kesti08 Eylül 2022 Perşembe 10:12
  • Sarp Gümrük Kapısı’nda operasyon: Kaçak bal ele geçirildi08 Eylül 2022 Perşembe 10:10
  • Düşmanın 100 yıllık korkusu: Tülütabaklar08 Eylül 2022 Perşembe 10:01
  • 3 yaşındaki Rayyan'ın katili akrabası çıktı08 Eylül 2022 Perşembe 09:53
  • Türkiye, BM İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke içinde 48. sırada yer aldı08 Eylül 2022 Perşembe 09:44
  • Belarus'tan Polonya sınırında savaş provası: Asker yığdılar08 Eylül 2022 Perşembe 09:43
  • Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı08 Eylül 2022 Perşembe 09:43
  • Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki08 Eylül 2022 Perşembe 09:42
  • İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi08 Eylül 2022 Perşembe 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti