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İstanbul'da köprüler ve Avrasya Tüneli'nin yeni geçiş ücretleri belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı.
İstanbul'da köprüler ve Avrasya Tüneli'nin yeni geçiş ücretleri belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yarın günün ilk saatinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLERİ

Avrasya Tüneli'nin de ücretleri belli oldu.

Yapılan açıklamada ''Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir.'' denildi.

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