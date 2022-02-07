  • BIST 1.971,55
  • Altın 784.76279
  • Dolar 13.5571
  • Euro 15.5057
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli olması öngörülüyor.
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak05 Şubat 2022 Cumartesi 10:37
  • TOKİ Ceylanpınar’a millet bahçesi yaptırıyor04 Şubat 2022 Cuma 10:16
  • Güdül Emirler’de icradan satılık kerpiç ev04 Şubat 2022 Cuma 10:11
  • Ankara Büyükşehir yaşlı ve bebek bezi satın alacak04 Şubat 2022 Cuma 10:07
  • Çankaya Aşıkpaşa (İmrahor) Mahallesi’nde mahkemeden satılık daire03 Şubat 2022 Perşembe 11:31
  • Ankara’da icradan satılık 12 bin şirket hissesi03 Şubat 2022 Perşembe 11:28
  • TOKİ, Gürün’e Hükümet Konağı yaptırıyor03 Şubat 2022 Perşembe 11:20
  • Ankara Halk Ekmek toplu maske satın alacak02 Şubat 2022 Çarşamba 10:24
  • Mamak Kıbrıs Mahallesi’nde icradan satılık daire02 Şubat 2022 Çarşamba 10:18
  • Mamak Belediyesi hasta ve bebek bezi satın alacak02 Şubat 2022 Çarşamba 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti