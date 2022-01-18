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İstanbul'da metro inşaatında iş makinesiyle asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, metro inşaatında çalıştığı iş makinesiyle asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.
İstanbul'da metro inşaatında iş makinesiyle asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bostancı Şemsettin Günaltay Caddesi'nde yapımına devam edilen Dudullu-Bostancı Metro İnşaatı'nda çalışan Serhat Aydoğan, kullandığı iş makinesiyle asansör için açılan 25 metrelik boşluğa düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı işçi, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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