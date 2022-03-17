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İstanbul'da nüfus işlemleri için mobil tır hizmeti

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün mobil tırı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün "Narko tırı" İstanbul Esenyurt'ta 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
İstanbul'da nüfus işlemleri için mobil tır hizmeti

Tırların konulduğu Esenyurt Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Kaymakam Vural Karagül, İçişleri Bakanlığının desteğiyle "Nüfüs tırı" ve "Narko tırı"nın vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Öğrencilerin okullarından eğitim için narko tırına getirildiğini belirten Karagül, "Onlara uyuşturucu bağımlılığının ne kadar kötü bir şey olduğunu tır içerisindeki görsellerle ve eğitmen polis arkadaşlarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Nüfus tırımızda vatandaşımızın kaymakamlığımızda, ilçe nüfus müdürlüğümüzde yapabileceği işlemlerin hepsini burada vermekteyiz." dedi.

Karagül, Esenyurt Meydanı'ndaki Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın çocuk karavanında da Türk ve yabancı çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendiğini, sosyal uyum projesi kapsamında kaynaştırıldığını dile getirdi.

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