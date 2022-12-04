  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

İstanbul'da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı

İstanbul TEM Otoyolu'nda sapağı kaçırdığı iddia edilen otomobil sürücüsü aniden direksiyonu kırınca, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kaza sonucu sapağı kaçıran otomobil ikiye bölünürken, 2 kişi ağır yaralandı.
İstanbul'da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı

Eyüpsultan, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, 59 UM 065 plakalı otomobil sürücüsü Tarık Polat, iddiaya göre sapağı kaçırınca aniden direksiyonu kırdı. Bu sırada seyir halindeki 34 DKJ 485 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Akif Baysal, Polat'ın kullandığı otomobile çarptı.

Tarık Polat'ın kullandığı otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polat ve yanındaki kişi ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi için kurtarma çalışması başlatıldı03 Aralık 2022 Cumartesi 10:20
  • Gençler istedi, Bakan Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı03 Aralık 2022 Cumartesi 10:19
  • Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de03 Aralık 2022 Cumartesi 10:18
  • İstanbul merkezli 16 ildeki gümrük operasyonunda 40 zanlı yakalandı03 Aralık 2022 Cumartesi 10:14
  • Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı03 Aralık 2022 Cumartesi 09:18
  • Terör örgütü SDG: ABD ile tüm ortak operasyonları durdurduk03 Aralık 2022 Cumartesi 08:55
  • Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor03 Aralık 2022 Cumartesi 08:30
  • MSB: Bir polisimiz şehit düştü02 Aralık 2022 Cuma 13:41
  • WhatsApp’ta geçmişe gitmek artık çok daha kolay olacak: Yeni özellik için testler başladı!02 Aralık 2022 Cuma 12:36
  • Samsun Limanı'nda patlama02 Aralık 2022 Cuma 11:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti