İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Bu yıl ramazan ayında ilk oruç 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece tutulmaya başlayacak.
Ramazana az bir süre kala pide fiyatları da belli olmaya başladı.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını açıkladı.
330 gram susamlı yumurtalı ve 415 gram pide 7,5 lira olacak.
415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak.
GEÇEN YIL 365 GRAM SADE PİDE 4 LİRAYDI
Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 lira olarak belirlenmişti.
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