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İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul'da bu yıl ramazan ayında 330 gram sade pide 6 liradan, yumurtalı pide ise 7,5 liradan satılacak. Geçtiğimiz yıl ise 365 gram sade pide 4 liraydı.
İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Bu yıl ramazan ayında ilk oruç 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece tutulmaya başlayacak.

Ramazana az bir süre kala pide fiyatları da belli olmaya başladı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını açıkladı.

330 gram susamlı yumurtalı ve 415 gram pide 7,5 lira olacak.

415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak.

GEÇEN YIL 365 GRAM SADE PİDE 4 LİRAYDI

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 lira olarak belirlenmişti.

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