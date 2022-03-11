İstanbul'da rampayı çıkamayan İETT otobüsünü belediye ekipleri itti

İstanbul Küçükçekmece'de kar nedeniyle rampada ilerlemekte güçlük İETT otobüsünü belediye ekipleri itti.

D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinden Ankara istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, karla kaplanan yolda rampayı çıkamadı.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken otobüs, yol çalışmalarında görevli belediye ekipleri tarafından itildi.

Küçükçekmece'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtardı

İkitelli mevkisinde bir İETT otobüsü, kar nedeniyle yolda ilerleyemedi.

Mahsur kalan İETT otobüsü, vatandaşların yardımıyla itilerek bulunduğu yerden hareket ettirildi.

Bu sırada aynı güzergahta yol kenarında bazı araçların da mahsur kaldığı görüldü.