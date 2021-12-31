İstanbul'da rekor: 553 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer'deki 5 adrese operasyon düzenledi.
7 şüpheli yakalandı
Sarıyer'de "Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi" olarak kullanıldığı belirtilen villa ile diğer adreslerde yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 553 kilo 800 gram metamfetamin, 137 kilogram aseton, 1 hassas terazi, 1 para sayma makinesi, uyuşturucu çoğaltımında kullanılan aparatların yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 352 bin 120 lira, 13 bin 600 dolar, 3 bin 500 avro ele geçirildi.
Tek seferde yakalanan en yüksek miktar
Söz konusu operasyonla ele geçirilen metamfetaminin, Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.
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