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İstanbul'da rekor: 553 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'un 3 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda, 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da rekor: 553 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer'deki 5 adrese operasyon düzenledi.

7 şüpheli yakalandı

Sarıyer'de "Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi" olarak kullanıldığı belirtilen villa ile diğer adreslerde yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 553 kilo 800 gram metamfetamin, 137 kilogram aseton, 1 hassas terazi, 1 para sayma makinesi, uyuşturucu çoğaltımında kullanılan aparatların yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 352 bin 120 lira, 13 bin 600 dolar, 3 bin 500 avro ele geçirildi.

Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

Söz konusu operasyonla ele geçirilen metamfetaminin, Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.

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