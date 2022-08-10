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İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ispartakule, Silivri ve Esenyurt'ta bazı yerleri su bastı.
İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı yağış etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Ispartakule'deki bazı yerlerde su taşkınları yaşandı.

Su basan bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ispartakule'deki Avcılar Belediyesi Fuar ve Sergi Merkezi'ndeki sabit kapalı pazar alanı da sular altında kaldı. Sabah saatlerinde pazar alanına gelen esnaf, tezgahlarını açamadı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları temizledi.

Rögar taşınca sokak sular altında kaldı
Esenyurt Yeşilkent 1953 Sokak'ta şiddetli yağışın etkisiyle tıkanan rögar taştı. Sokak sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Talatpaşa 1036 Sokak'ta da su taşkınlığı yaşandı. Sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşarken, 1047 Sokak'taki bir oto tamirci de sular altında kaldı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Silivri'de su baskınları
Sağanak nedeniyle Piri Mehmet Paşa Mahallesi Şerif Sokak, rögarların tıkanması üzerine sular altında kaldı. Sokaktaki bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bir otomobil de girdiği su birikintisinden çıkamadı.

Silivri Belediyesi ve İSKİ ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı.

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