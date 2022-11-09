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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm imalatı yaparak piyasaya süren şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken çok sayıda sahte parfüm ve parfüm üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir iş yerinde sahte parfüm satıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaklaşık 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine ve o iş yerinde satılan parfümlerin üretildiği depolara baskın düzelendi. Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Fatih, Zeytinburnu, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.  Operasyonda 7 şüpheli gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aralamalarda 27 bin 792 şişe dolu parfüm, 152 bin 32 adet parfüm aksesuarı, 22 bin 838 boş şişe, 2 bin 500 metre şerit, 250 litre parfüm esansı olmak üzere toplamda 202 bin 662 adet aksesuar ele geçirildi.

Parfümlere el konulurken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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