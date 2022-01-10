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İstanbul'da sahte parfüm operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, sahte olduğu belirlenen 102 bin 926 şişe parfümün ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da sahte parfüm operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Arnavutköy ve Eyüpsultan'da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 102 bin 926 şişe parfüm, 1 milyon 367 bin 371 parfüm kutusu, 1 milyon 743 bin 700 parfüm ambalaj malzemesi, 1 ton etil alkol, 120 litre parfüm esansı, 3 kapaklama makinesi, 2 dolum makinesi ve şişe baskısında kullanılan 35 alçı kalıp ile parfüm kapağı imalatında kullanılan metal kalıp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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