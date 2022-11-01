  • BIST 4.086,09
  • Altın 986.588
  • Dolar 18.6142
  • Euro 18.5145
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor.
İstanbul'da sis etkili oluyor

Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Beykoz, Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişeler mevkisi, Sancaktepe bağlantı yolu, Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle trafikteki araçlar yavaş ilerledi.

Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece'de görülen sis nedeniyle D-100 kara yolu üzerinde seyir halindeki araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sisten dolayı trafikte yoğunluk yaşandı.

Eyüp, Şişli, Okmeydanı, Hasdal, Mecidiyeköy, Haliç ve çevresindeki sisten dolayı da araçlar farlarını yakarak ilerledi. Bölgedeki büyük binaların bir kısmı sis altında kaldı.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatlarına ait sosyal medya hesabından, İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle seferlerde iptaller ve aksamalar yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Marmaraya ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kentte etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinde yaşanan aksama nedeniyle Söğütlüçeşme-Yenikapı arasında ilave trenlerin sefere konulduğu bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi01 Kasım 2022 Salı 09:27
  • Zelensky'den tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama01 Kasım 2022 Salı 00:22
  • 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuruda son gün yoğunluğu01 Kasım 2022 Salı 00:20
  • EGM ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu01 Kasım 2022 Salı 00:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lula da Silva'ya tebrik01 Kasım 2022 Salı 00:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz01 Kasım 2022 Salı 00:13
  • AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, görevinden istifa etti01 Kasım 2022 Salı 00:10
  • Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de bir araya geldi01 Kasım 2022 Salı 00:07
  • Putin: Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz01 Kasım 2022 Salı 00:04
  • Kırıkkale'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı31 Ekim 2022 Pazartesi 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti