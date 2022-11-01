İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Beykoz, Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişeler mevkisi, Sancaktepe bağlantı yolu, Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle trafikteki araçlar yavaş ilerledi.

Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece'de görülen sis nedeniyle D-100 kara yolu üzerinde seyir halindeki araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sisten dolayı trafikte yoğunluk yaşandı.

Eyüp, Şişli, Okmeydanı, Hasdal, Mecidiyeköy, Haliç ve çevresindeki sisten dolayı da araçlar farlarını yakarak ilerledi. Bölgedeki büyük binaların bir kısmı sis altında kaldı.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatlarına ait sosyal medya hesabından, İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle seferlerde iptaller ve aksamalar yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Marmaraya ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kentte etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinde yaşanan aksama nedeniyle Söğütlüçeşme-Yenikapı arasında ilave trenlerin sefere konulduğu bildirildi.