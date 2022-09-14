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İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 40,38 oranında zam yapıldı.
İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı

İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve atık su tarife teklifleri gündeme geldi.

İSKİ'nin teklifinde suya, yüzde 99,88 ile yüzde 188,12 arasındaki oranlarda zam teklifi yapıldı.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, söz alarak İSKİ'nin teklifinin revizesini talep ettiklerini söyledi.

Son 3 yıl içerisinde, suya zam yapmak üzere CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ Genel Kurulu için 7 kez olağan, bugün dahil 8 kez de olağanüstü toplandıklarını aktaran Gökkuş, şöyle konuştu:

"'Suyu ucuzlatacağız, alt yapı grubuna bedava vereceğiz' diyen bir yönetim için bu tekliflerin İstanbul'a reva olmadığını düşünüyoruz. Biz, piyasa gerçekleri ve kurum arasında bir denge kurarak, meclisten önce yaptığımız toplantıda tüm grupların ortak teklifiyle idarenin (İSKİ) teklifinin revize edilmesini teklif ediyoruz."

Revize teklif, konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 lira, konut 2. kademede 16 metreküp ve üzerine 17,56 lira, iş yerlerine ise 31,44 lira olarak belirlendi.

Mecliste, suya 40,38 zam öngören, revize edilmiş haliyle grupların ortak teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

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