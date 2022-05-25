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İstanbul'da tek seferde rekor miktarda metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, ele geçirilen metamfetaminin tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirterek, operasyonda İran uyruklu R.K ve çetesinin çökertildiğini duyurdu.
İstanbul'da tek seferde rekor miktarda metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Operasyonda İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesinin çökertildiğini belirten Soylu, polis teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.


 

Kaynak: Haber Kaynağı
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