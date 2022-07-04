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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 19 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 19 zanlı yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması için 12 ilçedeki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldüğü, bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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