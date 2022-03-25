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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 9 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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