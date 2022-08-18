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İstanbul'da torbacıların hesaplaşması kanlı bitti

İstanbul Ümraniye'de, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen iki kişi sokak ortasında, yine uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçtı. Bir kişi öldü bir de yaralı var.
İstanbul'da torbacıların hesaplaşması kanlı bitti

İstanbul Ümraniye'de, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen iki kişi sokak ortasında, yine uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçtı. Bir kişi öldü bir de yaralı var. 

Ajanslara düşen iddialara göre uyuşturucu sattığı iddia edilen Mert Cem Aslan (25) ve Atacan Eker (21), sokak üzerinde motosikletle seyir halindeyken, otomobille olay yerine gelen ve uyuşturu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu Mert Cem Aslan ve Atacan Eker yaralanırken silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda Mert Cem Aslan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atacan Eker’in ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralı gencin durumunun ciddi olduğu bildirilirken, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybeden Mert Cem Aslan’ın üzerinden 11 adet mermi dolu silah şarjörü çıktığı tespit edildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

 

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