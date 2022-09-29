İstanbul'da trafikte yaya önceliği etkinliği

İSTANBUL'da 'yaya önceliği'yle ilgili farkındalık oluşturmak için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla bugün ülke genelinde eş zamanlı 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Fatih Çapa Atatürk Ortaokulu'nda Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve polis ekipleri bilgilendirmeler yaptı. Vali Yardımcısı Hasan Gözen sürücülere broşür dağıttıktan sonra öğrencilerle bir araya geldi.



"BÜTÜN KESİMLER BİLİNÇLENMİŞ OLACAK"



Vali yardımcısı Gözen yaptığı açıklamada, "Daha önceki dönemde de devam eden faaliyetlerin bu yıl yine Türkiye genelinde yenisi yapılıyor. Amaç ve gaye 'yayalara öncelik' hakkının toplum hafızasında yerleşmesi, ilişki düzeyinin yükselmesi ve arttırılması amacıyla böyle bir faaliyet yürütülüyor. Biz de İstanbul Valiliği olarak bugün burada bu faaliyeti icra ediyoruz. Hem öğrencilerimizin bilinç düzeyini yükseltecek hem yayalarımız hem sürücülerimiz. Bütün kesimleri bu konuda bilinçlenmiş olacak" dedi





"ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



11 yaşındaki Çapa Atatürk Ortaokulu öğrencisi Elif Kasapoğlu, "Burada yaya geçitlerimizin kullanılmasının önemini anlatmak istiyoruz. Bunun için de bir gösteri yapmak istedik ve bu gösteriyi Türk bayraklarımızı ve pankartlarımız bulundu. Evet dikkat ederim çünkü yaya geçitlerimiz bizim için önemli. Özellikle de çocuklar için" dedi.





"AMACIMIZ, TRAFİK CEZALARIYLA ÖĞRETMEK DEĞİL, İNSANLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK"



Sultangazi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde gerçekleşen etkinliğe İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik katıldı. Etkinlik kapsamında Cebeci Sultançiftliği İlkokulu Öğrencileri taşıdıkları dövizlerle, yaya önceliğine dikkat çekti.



Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, "Artık yayanının en önce geçiş hakkı olduğunu bütün sürücülerimizin öğrenmesi gerekiyor. Amacımız, bazı trafik cezaları ile bu işi öğretmek değil, insanlarımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Yaya bizim en öncelikli işimiz" dedi.









KADIKÖY'DE YAYA GEÇİTLERİNDE BULUNAN ÇİZGİLERİ KIRMIZIYA BOYANDI



Kadıköy'de Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu öğrencileri yaya geçitlerinden "yayaya öncelik" sloganları atarak geçti. Daha sonra yaya geçitlerinde bulunan çizgileri kırmızıya boyandı. Bu çerçevede düzenlenen etkinliğe Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk , Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve devriye ekipleri ile birlikte öğrenci ve öğretmenler katıldı. Kaymakam Muhittin Pamuk eşliğinde öğrenciler ve ekipler sürücüleri durdurarak kampanyayla ilgili broşürleri verdi.



Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk "Bugün tüm Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı'mızın talimatlarıyla yaya öncelik farkındalık oluşturmak için bir etkinlik yaptık. Öğrencilerimizle birlikte Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir sloganıyla yaya geçidini kırmızıya boyadık. Birazdan caddede broşür dağıtacağız. Tüm hafta boyunca etkinliğimiz devam edecek" diye konuştu.





MALTEPE'DE HAYATA SAYGI DURUŞU



Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaya geçişiyle ilgili tüm Türkiye'de başlatılan proje katılan Maltepe Kaymakam Bahri Tiryaki ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Keskinoğlu ile birlikte Bağlarbaşı İlkokulun önündeki yaya geçişi kontrol ederek yetkilerden bilgi aldı. Tiryaki, Okuldaki öğrencilerle birlikte sürücülerin yayalara öncelik verip vermediği kontrol ederken yayalara öncelik verilmesi için sürücülere uyarıda bulundu.



Başlatılan proje ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Maltepe Kaymakam Bahri Tiryaki "Yaya geçitlerindeki farkındalığı arttırmak hem de okul önlerindeki yaya geçitlerini daha sağlıklı kullanmak amacıyla öğrencilerimizle bir aradayız. Bugün farkındalığımızın konusu "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sürücülerimizin yaya geçitlerinde vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin kullanması için bilinçli olmaya davet ediyoruz. Bütün öğrencilerimize mutlu huzurlu başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz. Bütün sürücülerimizin trafik kurallarına uymayı yayalara saygılı olmayı davet ediyoruz." dedi



Uygulama esnasında denetime takılan sürücü Sinan Dağdelen " Çok güzel uygulamalar. Yaya geçitlerinde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar o bilinçte olmayabiliyor. Özellikle okul önlerinde veya yaya geçidini görmeden okulu gördüğümüzde tedbir almak gerekiyor. Frene basmak gerekiyor. Yavaşlamak gerekiyor. Öncelik her zaman yaya geçidi yayanın olduğu için biz araç sürücüleri olarak hassas davranmamız gerekiyor." diye konuştu.