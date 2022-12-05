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İstanbul'da tramvay ve otobüs çarpıştı

İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 19 yaralının olduğu bildirildi.
İstanbul'da tramvay ve otobüs çarpıştı

İstanbul Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana gelen kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kaza İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken yaşandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken Metro İstanbul hattın Cibali-Üniversite istasyonları üzerinden yapıldığını bildirdi.

Kaza sebebiyle otobüs başka bir araca çarparken tramvay da raydan çıktı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye taşındı. Ayrıca otobüste sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bölgedeki tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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