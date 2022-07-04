İstanbul'da "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nde buluşan 251 sporcu, üzerinde darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giyerek koşuya katıldı.

İstanbul'da düzenlenen "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit anıldı.

15 Temmuz Derneği’nin öncülüğünde, İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER ve Öncü Spor Kulübü tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Vatan Koşusu kapsamında 251 sporcu ve katılımcı, 251 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden Şehitler Makamı'na geldi.

Sporcular burada Türk bayrağını 15 Temmuz şehitlerinden Mahir Ayabak'ın ablası Zehra Ayabak ile şehit Mete Sertbaş'ın kızı Selim Sertbaş'a teslim etti. Şehit yakınları bayrağı teslim aldıktan sonra öperek, alnına koydu.

Burada konuşma yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bu etkinliği tüm şehitleri anmak için düzenlediklerini belirtti.

Milletin kültüründe, değer yargılarında şehadetin ve gaziliğin ne anlama geldiğini herkesin bildiği bir gerçek olduğunu anlatan Turunç, "Allah her birimizi o ruhtan, o manadan ayırmasın. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise vatan, bayrak ve değerler için canını seve seve feda etmiş 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitleri anmak için toplandıklarını anlatarak, "Bu güzel organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimizi saygıyla sevgiyle anıyoruz." dedi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de Üsküdar'ın 15 Temmuz'daki yerinin altının çizilmesi gerektiğini belirterek, "Üsküdar Çengelköy'ü ile köprüyle diğer mekanlarıyla o gece canıyla kanıyla bu işe 'dur' diyen yerlerden tanesi. O yüzden bu Şehitler Makamı'na ev sahipliği yapmanın da bizim için bu belde için, bu kutlu belde için ayrı bir gurur olduğunu, ayrı bir onur olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, 15 Temmuz gecesi vatanı savunmak adına sokağa çıkan gençlerin bugün de o günün anısına koşu düzenlediğini anlattı.

"Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu da bugün Vatan Koşusu'nu ikinci kez gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Çengelköy Şehitler Makamı'ndan başlanarak Şehitler Makamı'nda koşunun sona erdiğini ifade eden Eminoğlu, "Sadece Çengelköy'de 14 şehidimiz, Üsküdar genelinde 21 şehidimiz başta olmak üzere 251 şehidimizden bahsediyoruz. Gerçekten her birinin hikayesi Kahramanlık hikayesi, her birinin hikayesi gerçekten destansı hikayeler." diye konuştu.

Eminoğlu, şehitleri unutmadıkları ve unutmayacakları mesajını vermek için bugün etkinliği düzenlediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle son nefesimize kadar da son mücadelemize kadar da onların anısını hep birlikte yaşatacağız. Onlar 15 Temmuz'da Hakk'a yürüdüler, hakka koştular. Biz de bugün onlar için bir yürüyüş, bir koşu gerçekleştirmiş olduk. Sadece 15 Temmuz meselesiyle ilgili değil, bu işin yargı tarafını da aynı şekilde 15 Temmuz Derneğimiz başta olmak üzere herkes yakından takip ediyor. O tarafta da hiçbir taviz vermeden sonuna kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz."

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da bu ülkenin imanlı ve inançlı gençlerinin her zaman dışarıdan oynanan oyunların karşısında dimdik ayakta duracağını belirterek, "15 Temmuz bize bunu gösterdi. Bu ülkenin imanının, inancının gerçek değerlerinin hiçbir zaman kaybolmayacağının bir kez daha bizler açısından ispatı oldu." dedi.

Teknik Direktör İsmail Kartal ise etkinliğe kendisinin davet edilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, burada 15 Temmuz gününü unutmamak ve unutturmamak için katılan sporculara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Kur'an-ı Kerim okudu. Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik, şehit yakınlar, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.