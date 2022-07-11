İstanbul'da yağışlardan evleri zarar görenlere 3 bin lira destek

xAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'daki yoğun yağışlarda evleri zarar gören ve selden etkilenenlere 3 bin lira nakdi yardım yapılacağını bildirdi.