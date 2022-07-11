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İstanbul'da yağışlardan evleri zarar görenlere 3 bin lira destek

xAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'daki yoğun yağışlarda evleri zarar gören ve selden etkilenenlere 3 bin lira nakdi yardım yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da yağışlardan evleri zarar görenlere 3 bin lira destek

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, afetten etkilenen bölgelerde oluşturulan kriz merkezlerinin aralıksız çalıştığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Yanık, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin lira nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra Bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

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