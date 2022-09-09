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İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı bir şekilde başlaması için alınan tedbirler açıklandı.
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları toplantılarda aldıkları önlemleri anlattı.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Çağlar, okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

İstanbul'da 2 milyon 934 bin 155 öğrenci ile 163 bin 784 öğretmenin 6 bin 840 okulda yeni eğitim-öğretim yılına başlayacağını belirten Çağlar, 16 bin okul servisinin yollarda olacağını ve 300 bin öğrencinin bu servislerden yararlanacağını dile getirdi.

"Korsan servis araçlarına izin verilmeyecek"
Korsan servis araçlarına izin verilmeyeceğini ifade eden Çağlar, ekiplerin servis araçlarına yönelik denetimler yürüteceğini kaydetti.

Servislerin İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağını aktaran Çağlar, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaştı.

İstanbulluları özellikle 12 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarını kullanmaya davet eden Çağlar, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ekiplerin görevlendirileceğini ve trafiği tıkayan araçların çekileceğini vurguladı.

Sinyal direklerine bir hafta boyunca "Ben duyarlı sürücüyüm" levhası asılacağını belirten Çağlar, 2 bin 850 hemzemin okul geçidinde bin 115 adet "Önce Yaya" sembolü uygulaması yapıldığını ifade etti.

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