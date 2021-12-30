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İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri kapsamında Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy'de trafiğe kapatılacak cadde ve sokakları belirledi.
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerine 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar, kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

Yapılan düzenlemeye göre, Şişli'de 30 Aralık Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar, Kadıköy'de 31 Aralık Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar, Beyoğlu'nda ise 31 Aralık Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Şişli'de Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, Bronz Sokak trafiğe kapatılırken, Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi alternatif yollar olarak açıklandı.

Kadıköy'de Osmanağa Mahallesi, Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi, Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesinde General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi, Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak - Moda Caddesi kesişimi, Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak kesişimi, Mühürdar Caddesi - Damga Sokak kesişimi, Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi, Caddebostan Mahallesinde İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'de General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak alternatif yollar olarak belirlendi.

Beyoğlu'nda kapatılacak yollar
Beyoğlu'nda ise İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş, Sıraselviler Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar, Asmalı Mescit Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacak.

Ayrıca, Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler ise Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

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